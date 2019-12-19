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Eğitim

Şehir Üniversitesi'nin faaliyetleri durduruldu garantör Marmara Üniversitesi oldu

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni durudulruldu ve ve idaresi garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devredildi.

19.12.2019  18:49 - Güncelleme: 19.12.2019  19:14

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin “Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması”na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. 

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