Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Selçuk Üniversitesi yayımladığı ilanda akademik personel alacağını duyurdu. Selçuk Üniversitesi bünyesinde çalışacak 201 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak. Selçuk Üniversitesi akademik personel alımı şartları da belli oldu. Peki Selçuk Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Selçuk Üniversitesi 201 öğretim üyesi alınacak. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımları için Başvurular 13 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 201 öğretim üyesi alınacak.



BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 13 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri 6 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası "Form ve Belgeler" kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında verilecektir.)

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası "Form ve Belgeler" kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında verilecektir.)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

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