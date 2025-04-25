Simav'da okullar tatil mi? 25 Nisan 2025 bugün Simav'da okul var mı? Son dakika: Kütahya Valisi açıkladı

Simav'da sabah saatlerinde meydana gelen iki deprem sonrası eğitimde alınacak tedbirler merak konusu oldu. Kütahya Valisi Musa Işın yaptığı resmi açıklamada, 25 Nisan 2025 tarihinde Simav'daki tüm okulların bir günlüğüne tatil edildiğini belirtti. "Bugün Simav'da okul var mı?" sorusuna resmi yanıt geldi. İşte detaylar...

SİMAV'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANDI

Kütahya'nın Simav ilçesi, 25 Nisan 2025 Cuma sabahına sarsıntılarla uyandı. Saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde, 07.29'da ise 3.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremler kısa süreli paniğe neden olurken, özellikle ilçede ve çevre köylerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

SİMAV'DA OKULLAR TATİL Mİ? KÜTAHYA VALİSİ AÇIKLADI

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde, saat 07.23'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay yaşanmamıştır. Sadece resmi açıklamalara itibar ediniz" ifadelerini kullandı. Ardından kamuoyunun merakla beklediği okullarla ilgili karar da açıklandı.

Deprem sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda, Simav ilçe merkezi ve çevresindeki köylerdeki tüm okulların bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu. Vali Musa Işın yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 25 Nisan 2025 Cuma günü eğitime ara verilmiştir" dedi. Bu karar, hem öğrenciler hem de veliler tarafından olumlu karşılandı.