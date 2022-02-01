Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022 Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlandı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atama yapılan alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. İşte Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022, Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları
Sözleşmeli öğretmen atama kontejanları ve taban puanları, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyuruldu.2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ile 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
MEB tarafından branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.
Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.
Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.
ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI
Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi
Matematik öğretmenliği 733 kişi
Almanca öğretmenliği 171 kişi
Coğrafya öğretmenliği 185 kişi
Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi
Fizik öğretmenliği 253 kişi
İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi
Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi
Rehberlik öğretmenliği 804 kişi
Sınıf öğretmenliği 2175 kişi
Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi
Tarih öğretmenliği 262 kişi
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi
Türkçe Öğretmenliği 698 kişi
Müzik öğretmenliği 350 kişi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi
İngilizce öğretmenliği 857 kişi