06.02.2020 15:06 - Güncelleme: 06.02.2020 15:06

SMMM yeterlilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan tüm adaylar SMMM yeterlilik sınav sonuçları açıklandı mı? SMMM yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. SMMM yeterlilik sınavı 7-8 Aralık tarihlerinde TESMER tarafından gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Serbest muhasebeci mali müşavir sınav sonuçlarının ardından yeterlilik sınavını verebilmeniz için her dersten en az 50 almanız, ama ortalamanızın en az 60 olması gerekiyor. Yılda 3 kez gerçekleştirilen sınavlar bu yıl 14-15 Mart, 11-12 Temmuz, 14-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. SMMM yeterlilik sınavlarına dair tüm detaylar haberimizde..

SMMM YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

SMMM yeterlilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. TESMER tarafından düzenlenen SMMM yeterlilik sınav sonuçlarının 7 Şubat 2020 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

2020 SMMM YETERLİLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

SMMM'nin bu yıl üç dönemde gerçekleşecek olan sınavları ise 14-15 Mart, 11-12 Temmuz, 14-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Bu sınavların başvuru tarihleri ise sırasıyla 16 Aralık 2019-10 Ocak 2020, 13 Mart-8 Mayıs 2020, 17 Ağustos-11 Eylül 2020 olacak.

2020/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri: 14-15 Mart 2020

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 16.12.2019-10.01.2020

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 20.01.2020-21.02.2020

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 31.01.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyen adaylar, ön başvurularını (https://ssi.tesmer.org.tr) web adresi üzerinden yapacaklardır.

SMMM YETERLİK SINAVI NEDİR?

SMMM Yeterlik Sınavı Lisans ve Lisanüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin üç yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır.