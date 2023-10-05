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Eğitim

Sömestr tatili ne zaman? 2023-2024 MEB Sömestr (15 tatil) tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre Sömestr tarihi belli oldu. Yeni eğitim döneminde okullar 11 Eylül'de açıldı. Yoğun ders temposunun ardından öğrenciler sömestr tatili ile dinlenme fırsatı bulacak. Peki Sömestr tatili ne zaman? İşte 2023-2024 MEB Sömestr (15 tatil) tarihi

5 Ekim 2023 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Sömestr tatili ne zaman? 2023-2024 MEB Sömestr (15 tatil) tarihi
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MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, sömestr tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu. Buna göre okullarda birinci ara tatil Kasım ayının 13-17 tarihlerinde uygulanacak. Peki Sömestr tatili ne zaman 2024? İşte MEB 2023-2024 Sömestr tatili tarihi

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili olarak bilinen Sömestr ise 22 Ocak Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihinden önceki hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 16 gün tatil yapmış olacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

MEB 2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 09.09.2024 tarihinde başlayacak.

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