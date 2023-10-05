MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, sömestr tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu. Buna göre okullarda birinci ara tatil Kasım ayının 13-17 tarihlerinde uygulanacak. Peki Sömestr tatili ne zaman 2024? İşte MEB 2023-2024 Sömestr tatili tarihi

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili olarak bilinen Sömestr ise 22 Ocak Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihinden önceki hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 16 gün tatil yapmış olacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

MEB 2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 09.09.2024 tarihinde başlayacak.