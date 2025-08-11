İSTANBUL 32°C / 22°C
Eğitim

Son 2 gün! YKS tercih süreci sona erecek

1 Ağustos'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri çarşamba gününe kadar devam edecek.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:02
Son 2 gün! YKS tercih süreci sona erecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebiliyor.

Bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu.

13 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılan tercih süreci 13 Ağustos'a kadar sürecek.

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, depremzede aday, 34 yaş üstü kadın, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 909 bin 190 kontenjan bulunuyor.

EK YERLEŞTİRME

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

  • YKS tercih
  • Yükseköğretim Sınavı
  • Sınav tercihleri

