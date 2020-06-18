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Eğitim

Son dakika... Bakan Selçuk: Karneler ilköğretimde dijital ortamda, lisede randevu sistemiyle verilecek

Bakan Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:27
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık.

(Karneler nasıl verilecek?) Karneler ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lisede birkaç haftaya yayılarak randevu sistemiyle verilecek.

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız

31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.

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