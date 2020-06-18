AA 18 Haziran 2020 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:27

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:



Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık.



(Karneler nasıl verilecek?) Karneler ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lisede birkaç haftaya yayılarak randevu sistemiyle verilecek.

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız



31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.

