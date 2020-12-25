Son dakika Milli Eğitim Bakanı açıklaması: Sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınav ne zaman?

25 Aralık 2020 Cuma 11:41 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 11:41

Sınavlar ertelendi mi? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde sınavlara ilişkin yapılan duyuruda ortaokul ve lise öğrencilerinin belirlenen tarihlerde yüz yüze sınav yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca öğrenci bu karar sonrasında sosyal medyada ertelenme çağrısında bulunmuştu. Konu ile ilgili kararı son dakika Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Yüz yüze yapılması kararlaştırılan sınavların ertelendiği bildirildi. Peki Yüz yüze sınav ne zaman? İşte detaylar...

SON DAKİKA MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMASI: SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze yapılması kararlaştırılan sınavların ertelendiği bildirildi.

Son dakika Milli Eğitim Bakanı açıklamasına göre; Ders konularını öğrencilere yüklemek için değil öğrencileri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı olarak geleceğe hazırlamak için verdiklerini belirtti.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk döneme ait karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleneceği ifade edilirken lise öğrencileri için ise birinci dönemki notların ikinci döneme ertelenen sınavlar ile belirleneceği ifade edildi.

YÜZ YÜZE SINAV NE ZAMAN?

Karne notu için sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Henüz tarihler tam olarak belli olmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında şu mesajı paylaştı:

"Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar."

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre; İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk döneme ait karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleneceği ifade edilirken lise öğrencileri için ise birinci dönemki notların ikinci döneme ertelenen sınavlar ile belirleneceği ifade edildi.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.