17 Mart 2020 Salı 10:55 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:55

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okul tatili hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından Son dakika okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzayacak mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek 'Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben' şeklinde açıklama yaptı.

SON DAKİKA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1,5-2 aylık periyodu da bu şekilde atlatabilirsek, o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek' dedi. Ayrıca Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek 'Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben' şeklinde açıklama yaptı.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımının hava sıcaklığı, nem oranı, insanların iç içe kalmaları gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu bildirdi. Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade ederek, "Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek" diye konuştu.

'OKULLARIN KAPALI KALMA SÜRESİ, UZAYABİLİR'

Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" ifadesini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELER?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) olduğu sonucuna vardı.

Hastalığın, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedi tanesi insanlara bulaşabiliyor.

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün.

Ama bazı araştırmacılar bu sürenin 24 okugüne kadar çıkabileceğini söylüyor.

Çinli bilim insanları, bazı kişilerin belirtiler görülmeden de enfeksiyonu yaydıkları uyarısında bulunuyor.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Coronavirüs belirti veren bir hastalıktır. “Corona virüs” ya da “Corona virüsü” olarak da geçen coronavirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir: Kuru öksürük, ateş, halsizlik, kas eklem ağrısı boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık.