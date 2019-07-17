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Son dakika: YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı, sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

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ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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Son dakika: YKS sonuçları açıklandı

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