Son dakika: YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı, sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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