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Eğitim

Son ders zili yarın çalıyor: 20 milyondan fazla öğrenci karne alacak

2023-2024 eğitim öğretim yılı yarın sona erecek. 20 milyondan fazla öğrenci yaz tatiline başlayacak. MEB 1 Temmuz itibarıyla ücretsiz yaz okullarını açacak. 2'nci sınıftan itibaren tüm kademeler spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında yaz okuluna gidebilecek. Ayrıca 8, 11 ve 12'nci sınıflar için yaz tatilinde kurslar açılacak.

13 Haziran 2024 Perşembe 21:57 - Güncelleme:
Son ders zili yarın çalıyor: 20 milyondan fazla öğrenci karne alacak
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2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili yarın çalacak. 20 milyondan fazla öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul öğrencileri için karnelere yeni tasarım yaptı. Karnede ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek.

Bu yıl ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.

MEB YAZ OKULU AÇACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2'nci sınıftan itibaren tüm kademelerde yaz okulu açacak.

Öğrenciler spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim dallarında ücretsiz yaz okullarına katılabilecek. Kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Yaz okulları 29 Ağustos'ta sona erecek.

8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açık olacak.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 9 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Ücretsiz kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

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