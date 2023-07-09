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Eğitim

MEB duyurdu... Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılacağı tarihi açıkladı. Bakanlığın kararına göre okulların açılacağı tarih 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıklandı.

9 Temmuz 2023 Pazar 11:19 - Güncelleme:
MEB duyurdu... Okulların açılacağı tarih belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kararına göre okulların açılacağı tarih 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıklandı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

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