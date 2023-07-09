okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kararına göre okulların açılacağı tarih 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıklandı.
Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
�� İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak.
�� İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
�� 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
��Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere... pic.twitter.com/klve8zTtOl