Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonuçları MEB sorgulama sayfası

18 Mart 2020 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:47

20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçları için büyük gün geldi. MEB bünyesindeki okullarda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama bugün gün içerisinde personel.meb.gov.tr sayfası üzerinden açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar heyecanla tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ve sorgulama ekranı bugün gün içerisinde erişime açılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB sorgulama sayfası için aşağıdaki linke tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz

edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu

olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

MEB SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Gündüz ek ders ücreti: 17,22 TL

Gece ek ders ücreti: 18,45 TL

Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL

Takviye kursu ek ders ücret: 34,45 TL

Yani haftada 30 saat derse giren bir sözleşmeli öğretmen 15 saati maaş karşılığı 15 saati ders ücreti olmak üzere ;

15 * 17,22 TL = 258 ,3 TL haftalık ek ders ücreti

258,3 *4 = 1033 TL aylık ek ders ücreti alacaktır.

Sözleşmeli öğretmen aylık geliri toplam =4250+1033 = 5283 TL denk gelmektedir.

( Haftalık girilen ders saati değişiklik göstermesi durumunda gelir durumu değişebilir)