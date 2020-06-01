Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 MEB Sözleşmeli öğretmen başvuru sayfası

01 Haziran 2020 Pazartesi 12:36 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:36

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları MEB'in Sözleşmeli öğretmen başvuru sayfası üzerinden erişime açıldı. Milyonlarca öğretmen 12 Haziran'a kadar Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapabilecek. MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemlerinin yapıldığı, ilkatama.meb Sözleşmeli öğretmen başvuru sayfası erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 sözleşmeli öğretmenlik kılavuzununda sözlü mülakat ve atama tarihlerini de belirledi. MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası haberimizde. İşte, 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU 2020 NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

Bugün itibariyle başlayan sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 12 Haziran'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.

ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri

feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

SÖZLÜ SINAVLAR TEMMUZDA

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.Atama tercihleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak, atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde sonuçlanacak.