Sözleşmeli öğretmenlik 2018 mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? MEBBİS öğretmen giriş mülakat sonuçları nasıl sorgulanacak? soruların yanıtları heyecanla bekleniyor. Atama bekleyen öğretmenlerin mülakatları 10 Aralık tarihi itibariylebaşladı. 31 Aralık tarihine kadar devam etmesi beklenen sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ile ilgili ayrınıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Öğretmen adayları sonuçların açıklanması ile ilgili aramalarını sürdürürken bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığını sorguluyor. MEB söz konusu mülakat sonuçlarını açıklar açıklamaz haberimizden okuyabilirsiniz. Konu ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamsı yapacak. Mülakata katılan öğretmenler de sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



10 Aralık tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Mülakat sonuçlarının 15 Ocak'ta MEB tarafından açıklanması bekleniyor.



YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI ATAMA YERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı atama ve yer değiştirme takvimini Kasım ayında yayınlamıştı. Yayınlanan takvime yöre 2019 yılı Ocak ayında özür grubuna bağlı yer değiştirme işlemleri yapılacaktır. Takvime göre 2 Ocak – 16 Ocak tarihleri arasında iki aşamada başvurular alınacak ve birinci dönemin son günü olan 18 Ocak’ta yer değiştirme sonuçları açıklanacaktır.



TERCİHLER NE ZAMAN?



Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler 28 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. Açıklanan kontenjan dağılımına göre ne çok alım 3 bin 570 kişi ile sınıf öğretmenliğine yapılacak.





Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.







Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Başvuruların sona erdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sonuçları MEB'in http://mebbis.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak.



MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ





MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?



MEBBİS’e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

Öncelikli adım MEBBİS’E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS’te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir