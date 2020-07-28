28 Temmuz 2020 Salı 17:26 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 17:26

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuran adayların mülakatları 06 Temmuz'da başlamıştı. MEB, mülakat sonuçlarını E-Devlet Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama sayfası üzerinden yayınladı. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına, E-Devlet üzerinden ulaşabilecek. İşte 2Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020...

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2020 Sözleşmeli Öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilen mülakatların ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR

MEB tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçlarının ardından sınava itiraz etmek isteyen adayların başvuruları 4-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos tarihlerinde yapabilecek.

SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?

Yapılan sözlü sınavda, adaylara çeşitli konu başlıkları altında değerlendirildi. Aşağıdaki başlıklar 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutuldu;

-Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.

-Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

-Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

-Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

-Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

-Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

-Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

-Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

-Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

-Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

-Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

-Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

-Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

-Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

-Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

-Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

-Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı: 22 Haziran 2020

Sözlü sınavların yapılması: 06-25 Temmuz 2020

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 28 Temmuz 2020

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması: 04-07 Ağustos 2020

Sözlü sınav sonuçları itirazların sonuçlandırılması: 10 Ağustos 2020

Atama tercihlerinin alınması: 31 Ağustos - 04 Eylül 2020

Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2020