Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Öğretmen adaylarının, sözlü sınavları Ağustos'un 1-13 tarihleri arasında gerçekleşti. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden görüntülenebilecek. İşte ! E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama sayfası

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Eylül ayında yapılacak 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav olarak düzenlenen mülakatların sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sınav sonuçlarıysa https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında 60 puanın üstünde alan adaylar, açılan kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yapacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için tercihler Ağustos'un 27-31 tarihleri arasında yapılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında branş ve açılan kadro doğrultusunda yapılacak olan tercihler sonrasında sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan öğretmen atama sonuçları e- Devlet Kapısı sistemi üzerinden sorgulanabilecek.