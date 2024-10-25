İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2024 Cumartesi / 23 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları bugün saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı.

AA25 Ekim 2024 Cuma 20:55 - Güncelleme:
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
ABONE OL

20 ilde yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı.

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

TERCİHLER 20 KASIM'DA SONA ERECEK

Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Kılavuzla ilgili detaylara, MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.