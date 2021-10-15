15 Ekim 2021 Cuma 16:02 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 16:02

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapanlar tarafından merakla bekleniyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu. Atama için mülakatları bekleyen öğretmenler, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? sorularına cevap arıyordu. İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak 15 bin öğretmen ataması için mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihler 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takviminde belli oldu.

Sonuçlar ise 27.12.2021 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2021 AÇIKLANDI MI?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

15 bin Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.