Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? E-devlet mülakat yeri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için yapılacak olan 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimiyle sınav yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet üzeriden sorgulanabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama e-devlet

Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen alımında; Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Başvuruların tamamlanması ardından gözler Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte e-devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama ekranı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2023 öğretmen atama takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek. Mülakat yerleri MEB tarafından açıklandıktan sonra erişime açılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için öğretmen atama takvimiyle sınav yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu. Buna göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Atanan öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023



Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

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