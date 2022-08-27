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Eğitim

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları başladı: 31 Ağustos'a kadar dürecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvurularının başladığını bildirdi. Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
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MEB'in internet sitesinde "2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, sözlü sınav sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor.

Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları
  • e-devlet

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