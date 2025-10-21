Bu yılki etkinlik, sivil toplumun gençlerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan "Karşılıklı Dönüşüm Vizyonu" temasıyla hayata geçiriliyor.

STK–Gençlik İlişkisinde Yeni Dönem

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. İsmail Tuğrul ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandılar:

"STKFest, gençleri sadece dinleyen değil, onlarla birlikte düşünen ve dönüşen bir sivil toplum vizyonunun ifadesidir. Artık çağrımız 'Gelin bize katılın' değil, 'Birlikte nasıl gelişiriz?' sorusunun cevabıdır."

STKFest'in ana amacı, üniversite gençliğiyle sivil toplum kuruluşları arasında doğrudan temas kurarak, gençleri sivil toplumun dönüşüm ortağı haline getirmektir.

Etkinliğin Kapsamı ve Hedefi

STKFest 2025, 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşu, 100'den fazla öğrenci kulübü ve 15.000'e yakın genç katılımcıyla, Türkiye'nin en kapsamlı STK– Gençlik buluşmalarından biri olacak.

Etkinlikte;

STK stant alanları,

Atölye ve eğitim programları,

Afet ve insani yardım sergileri,

Proje ve grup yarışmaları,

Sahne etkinlikleri ve ödül törenleri

yer alacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci kulüpleri programa aktif olarak katılım sağlayacak.

Deneyim Alanları ve Etkinlik Örnekleri

STKFest 2025, klasik tanıtımın ötesine geçerek deneyim temelli etkileşim alanlarıyla öne çıkacak

VR Gözlükle Gazze Sokakları Deneyimi

Afet ve İnsani Yardım Ekipman Sergisi

Yapay Zeka Resim Yarışması & Bilgi Yarışması

Ahşap Bardak Altlığı – Seramik Kupa – Bez Kalemlik Atölyeleri

Çadır Kurma ve Halat Çekme Yarışmaları

Gönüllü Pasaportu Hediye Çekilişi

STKFest'in Temel Mesajı

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, "STKFest, yalnızca gençlerin dinlediği bir organizasyon değil; onların konuştuğu, sivil toplumun da dinlediği bir buluşmadır. Bugün gençlikle iletişim kurmanın yolu, onlara hazır projeler sunmak değil, birlikte üretmektir. Biz STKFEST'te gençleri pasif izleyici değil, sivil toplumun dönüşüm ortağı olarak görüyoruz. Artık çağrımız 'Bize katılın' değil, 'Birlikte nasıl gelişiriz?'dir. STKFest, bu ortak gelişim anlayışının sahasıdır. Gençlerin enerjisiyle sivil toplumun tecrübesini aynı masa etrafında buluşturacağız."

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, "Sivil toplumun en güçlü yönü gönüllülük ruhudur; gönüllülük de gençlikle tazelenir. Her STK, kendi birikimini gençlerle paylaşarak sadece kurumunu değil, ümmet bilincini de gençleştiriyor. Bu buluşma, STK'ların gençlerle doğrudan temas ettiği, kalıcı bir bağ kurduğu yeni bir modeldir. STKFest, geleceğin yöneticilerini, gönüllülerini ve liderlerini bugünden hazırlama iradesinin adıdır."

STKFest 2025, sivil toplumun geleceğini gençlerle birlikte inşa etmek için yola çıktık. TGTV ve İDSB olarak, bu buluşmada yalnızca etkinlik değil; yeni dostluklar, fikir ortaklıkları ve gönüllü bağları oluşmasını hedefliyoruz. Her bir STK'nın, gençliğin heyecanından yeniden beslendiği bu buluşma ve kurulan her bağ, Türkiye'nin ve İslam Dünyası'nın yarınlarına umut taşıyacaktır.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak Üniversiteli gençlerimizi STKfest'te davet ediyoruz. Saygılarımızla.

Eyüp Akbal Av.İsmail Tuğrul

İDSB Genel Sekreteri TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

Etkinlik Bilgileri

�� Tarih: 22–23 Ekim 2025 Açılış: 22 Ekim 2025 Çarşamba Saat : 10.00

�� Yer: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Kampüsü

�� Web: www.stkfestivali.com

İletişim:

�� TGTV: (0212) 534 04 07–08 | ✉️ tgtv@tgtv.org

�� İDSB: (0212) 534 52 52 | ✉️ bilgi@idsb.org