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Eğitim

Suriyeli Alhourı LGS'deki başarısının sırrını anlattı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Osama Alhourı, başarısının sırrını anlattı. 6 senedir Türkiye'de eğitim gördüğünü söyleyen Alhourı, 'Çalışmaya 7. sınıfın sonlarında başladım, yazın da devam ettim. Çok çalışmaktan daha çok, programlı çalışmak bence daha mantıklı.' dedi. Alhourı, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Suriyeli Alhourı LGS'deki başarısının sırrını anlattı
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan İstanbul'daki bazı öğrenciler, başarılarının sırrını anlattı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, Türkiye genelinde tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan aldı.

İstanbul'da tam puan alan öğrencilerden bazıları başarılarının sırrını AA muhabiriyle paylaştı.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALDI LGS'DE BİRİNCİ OLDU

Sınavda 500 puan alarak birinciler arasında yer alan Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Osama Alhourı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 senedir Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.

Heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Alhourı, "Bu sonucu bekliyordum. Haberi alır almaz çok mutlu oldum. Yanımda annem, babam, ağabeyim ve ablam vardı. Birinci olduğumu bilmiyordum onlar bana haber verdi. Net bir şey yok ama galiba tıp okuyacağım." dedi.

Çalışmaya erken başladığını anlatan Alhourı, "Çalışmaya 7. sınıfın sonlarında başladım, yazın da devam ettim. Çok çalışmaktan daha çok, programlı çalışmak bence daha mantıklı. Soru çözdükten sonra yanlışlara bakmak hocalara sormak önemli." diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİNE VE AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Alhourı, okulundaki etüt salonlarında sınava hazırlandığını, sonrasında da dershaneye gittiğini aktardı.

En sevdiği dersin de matematik olduğunu kaydeden Alhourı, gelecek sene sınava girecek öğrenci arkadaşlarına "Çalışmaya erkenden başlamaları, hocalarına sormaları ve sevdikleri değil ihtiyaç duydukları dersten başlamaları" tavsiyesinde bulundu.

Baba Moufak Alhourı da oğlunun birinci olmasından gurur duyduğunu ve böyle bir başarıyı beklediğini ifade etti.

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