Takdir teşekkür hesaplama işlemi EOkul giriş öğrenci not ortalama takdir teşekkür hesapla

Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul girişi ile takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? Ortaokul ve lise taktir teşekkür hesaplama puan ortalaması nedir? 1. 2. 3. 4. 5. taktir teşekkür kaç puanla alınır? sorularına yanıt aranıyor. Okulun son günlerine girilirken öğrencilerin gündemindeki konu E Okul not sorgulama ve takdir teşekkür hesaplama işlemi oluyor. Takdir ya da teşekkür almak için dönem boyu çalışmalarını sürdüren öğrenciler E Okul giriş ekranı ile notları hakkında detayları görüntüleyebiliyor. İlk dönem sonunun yaklaşması ile birlikte takdir teşekkür hesaplamaya yönelik araştırmalar hız kazandı. 7, 8, 9. sınıf öğrencileri, not ortalamalarına göre takdir-teşekkür belgesi alabilecek. Her öğrenci başarılı olmak ister. Ancak başarının ilk kuralı istemek ve kendi sorumluluğunu kendisi almasıdır. Eğer bu ilk kural uygulanabiliyorsa bundan sonraki sıralayacağımız maddeler daha çok teknik konulardır. Takdir teşekkür hesaplama ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik.

Milyonlarca öğrenci 18 Ocak'da karne alacak. Ancak veliler 18 Ocak cuma gününü beklemeden çocuklarının karne notlarını e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrenebilirler. 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin ilk döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Zorlu ve yorucu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, karne heyecanının yanı sıra teşekkür-takdir beklentisi içerisinde. Hem ebeveynlerini mutlu etmek isteyen hem de çalışmalarının karşılığını almak isteyen 7,8 ve 9 sınıf öğrencileri, bir öngörüde bulunabilmek için takdir-teşekkür hesaplaması yapıyor. Bu konu da pek çok bilginin yer aldığı E- Okul sistemi de büyük kolaylık sağlıyor. Yazılı ve sözlü notlarına tek bir sayfadan ulaşma imkanı sağlayan sistemle takdir- teşekkür hesaplaması yapılıyor.

Bütün kademelerde geçerli olan bir şart bulunur, bunu şekilde ifade edersek takdir belgesi ya da teşekkür belgesi almak için herhangi bir dersinizin zayıf yani “1” olmaması lazım. Bu duruma ek olarak Türkçe yani Baraj dersinizin en az 45 puan olması gerekiyor. Tüm bu şartlar mevcut ise en son koşul olarak not ortalamanızın tutması gerekiyor. Teşekkür belgesi için 70, takdir belgesi için 85 puan ortalaması gerekiyor.

e-okul.meb.gov.tr adresine giren veliler ekranda e-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ bölümüne öğrencinin TC Kimlik Numarası ve okul numarasını girerek e-okul karne notları öğrenme sayfasına ulaşabilirler.

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA



Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yılsonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

E okul takdir teşekkür hesaplama yapmak için e okul portalına giriş yapmanız gerekmektedir. portala giriş yaptıktan sonra ders notlarına erişmeniz ve ders notlarınız üzerinden e okul takdir teşekkür hesaplama yapmanız yeterli olacaktır. E okul takdir teşekkür hesaplama konusunda öğrencilerin hesaplaması gerekir. E okul takdir teşekkür hesaplama için, tüm ders notlarının ortalaması alınmalıdır. Ortalamanın 85’ten yüksek olması halinde takdir, 85 ile 80 arasında olması durumunda ise teşekkür almaya hak kazanılacaktır. Bu bakımdan gerek öğrenciler gerekse de veliler e okul takdir teşekkür hesaplama yaparak bu konuda bilgi alabilmektedir.

DEVAMSIZLIK DURUMU DA BAŞARI BELGESİNDE ETKİLİ



Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN?



MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak. Böylece öğrenciler, 100 gün civarında yakın tatil yapmış olacak.

E OKUL VBS'DEN KARNE NOTUNU ÖĞRENME



Öncelikle e-Okul sistemine gidin. Burada en üstte 'Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş' yazan bölümün altında yer alan Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No bilgilerini doğru şekilde girin. Ardından sağ yanda yer alan resmideki rakamları da belirtilen boşluğa girin ve 'Giriş' butonuna tıklayın. Böylece sisteme giriş yapmış olursunuz. Sisteme giriş yapıldığında size güvenlik için sorulacak sorulara doğru cevaplar vermeniz gerekmektedir. Ardından öğrencinin ders ve karne notunu görebilirsiniz. Öte yandan e-Okul VBS'ye giriş için mutlaka bilgisayardan faydalanmanız gerekmiyor. Akıllı telefonlardan ve tabletlerden de artık e-Okul hizmeti kullanılabiliyor. Bu teknolojilerden sisteme giriş yapacaksanız, uygulamayı Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza Google Play'den, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza ise App Store'dan indirebilirsiniz.





E OKUL ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER



e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden tüm veliler ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu sistem sayesinde veliler; Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi pek çok bilgiyi kolayca takip edebiliyor.