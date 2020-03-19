Okulların tatil süresi uzayacak mı? Tatil süresi uzatıldı mı?

19 Mart 2020 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:37

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullar için 2 hafta, yükseköğrenim okulları ise 3 hafta tatil kararı verilmişti. Bu tatil süresinin uzayıp uzamayacağı gündemin en çok merak edilen konusu. Tüm öğrenciler ve veliler Tatil süresi uzatıldı mı? Okulların tatil süresi uzayacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler..

TATİL SÜRESİ UZATILDI MI?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavların yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacaklarını bildirdi.

Okulların tatil edilmesine ilişkin Bakan Selçuk, 'Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki tüm okulların 16 Mart’tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edildiğini bildirmişti. Üniversitelerin tatil süresi ise 3 hafta olarak kararlaştırıldı.

Tatil kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu; o yüzden biz de bazı önlemler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı çok önemli." dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Uzaktan eğitim EBA uygulaması ile TRT kanallarından takip edilebilecek. MEB'in açıklamasına göre, " ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirterek, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALDA?

Uzaktan eğitim EBA uygulaması ile TRT kanallarından takip edilebilecek. MEB'in açıklamasına göre, " ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi."

DERS TEKRARLARINA DA SİSTEM ÜZERİNDEN ERİŞEBİLECEK

EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, ilk kez yurt çapında kullanılacak. Öğrenciler, tüm içeriğe erişebilecek.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan:

“Ders tekrarları, videolar, soru bankaları, sınav bankaları, kontrolden geçmiş oyunlar yarışmalar söz konusu.”