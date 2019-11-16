''Tatilde hem eğlenin hem de öğrenin''

Öğrenciler, dün son ders zili itibariyle ilk ara tatillerine başladı. Bu kapsamda, İstanbul’daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler de tatile çıktı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ‘18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı’ kapsamında 81 ilde düzenlenecek etkinliklere katılarak tatilini verimli geçirebilecek. Bu programda, ‘gezi’, ‘sağlık, doğa ve çevre’, ‘bilgi ve teknoloji’, ‘günlük yaşam becerileri’, ‘bilim’, ‘aile günü’ gibi 16 ana başlık yer alıyor. Öğrenci ve velilerin yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla ‘aratatil.meb.gov.tr’ sitesi de hazırlandı.

UYKU DÜZENİNİ BOZMAYIN

Tatil formatının ilk kez uygulanacağını dile getiren rehberlik uzmanı Fehmi Ünal, “Bu tatil ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan 180 farklı proje var. Sınava hazırlanan 8’inci sınıf ve 12’nci sınıflarımızın bu haftayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu öğrenci gruplarının günlük planlamalar yaparak deneme testlerini çözmeye devam etmeleri ve eksiklerini kapatmaları şart. Bunun dışında küçük sınıflar için, daha çok kendi bulunduğu çevrelerdeki sosyal aktivitelere yönlenmelerini öneriyoruz. Öğrencilerimiz bu dönemde eksiklerini kapatabilirler. Uyku düzeninin bozulmaması oldukça önemli. Erken uyanıp gününü iyi bir şekilde değerlendirmeliler. Son birkaç günde de gezi ve sinema gibi aktivitelerde bulunulabilir” ifadelerini kullandı.