21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

''Tatilde hem eğlenin hem de öğrenin''

İstanbul’da 2 milyon 819 bin 443 öğrenci için ilk ara tatil dün başladı. Uzmanlar, öğrencilere dinlenip eğlenirken eksiklerini de gidermeleri tavsiyesinde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Öğrenciler, dün son ders zili itibariyle ilk ara tatillerine başladı. Bu kapsamda, İstanbul’daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler de tatile çıktı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ‘18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı’ kapsamında 81 ilde düzenlenecek etkinliklere katılarak tatilini verimli geçirebilecek. Bu programda, ‘gezi’, ‘sağlık, doğa ve çevre’, ‘bilgi ve teknoloji’, ‘günlük yaşam becerileri’, ‘bilim’, ‘aile günü’ gibi 16 ana başlık yer alıyor. Öğrenci ve velilerin yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla ‘aratatil.meb.gov.tr’ sitesi de hazırlandı. 

UYKU DÜZENİNİ BOZMAYIN

Tatil formatının ilk kez uygulanacağını dile getiren rehberlik uzmanı Fehmi Ünal, “Bu tatil ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan 180 farklı proje var. Sınava hazırlanan 8’inci sınıf ve 12’nci sınıflarımızın bu haftayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu öğrenci gruplarının günlük planlamalar yaparak deneme testlerini çözmeye devam etmeleri ve eksiklerini kapatmaları şart. Bunun dışında küçük sınıflar için, daha çok kendi bulunduğu çevrelerdeki sosyal aktivitelere yönlenmelerini öneriyoruz. Öğrencilerimiz bu dönemde eksiklerini kapatabilirler. Uyku düzeninin bozulmaması oldukça önemli. Erken uyanıp gününü iyi bir şekilde değerlendirmeliler. Son birkaç günde de gezi ve sinema gibi aktivitelerde bulunulabilir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

33 saattir aranıyordu! Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı

33 saattir aranıyordu! Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar
 

POPÜLER HABERLER

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Günlük hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlar

Günlük hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA