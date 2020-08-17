T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki: AÖL ögrenci giriş sayfası

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:55

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açık lise okuyan öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AÖL ögrenci giriş sayfasından T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek AÖL sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Sonuçlar bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden, AÖL 2. dönem sınav sonucu öğrenme ekranı ile öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanla bekleyen öğrenciler nihayet bugün sonuçlarını öğrenebilecek. İşte AÖL ögrenci giriş sayfası ve T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki...

Açık lise 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos tarihinde yani bugün itibari ile açıklanacak. AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "öğrenci girişi" kısmından öğrenebilecek. 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki sorgulama linkini kullanabilirsiniz.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ (T.C. KİMLİK NUMARASI İLE AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞ LİNKİ)

2019-2020 eğitim öğretim yılında açıktan lise okuyan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AÖL 2. dönem sınavının sonucunu AÖL ögrenci giriş sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki ile öğrenebilecekler.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

AÖL'den son dakika sonuç açıklaması! 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıtları...

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.