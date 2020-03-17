İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4424
  • EURO
    7,173
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    85720.2
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Teknik liseler virüs önlemleri kapsamında maske üretimine başlayacak
Eğitim

Teknik liseler virüs önlemleri kapsamında maske üretimine başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerinde temizlik malzemeleri üretiminden sonra koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine de başlayacak.

AA17 Mart 2020 Salı 11:31 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:31
ABONE OL

Bakanlık, hem N95 standardında hem de basit cerrahi maskelerden üretecek. Özellikle piyasada maske bulunmadığı bugünlerde meslek liselerinin bu adımı önemli bir boşluğu dolduracak.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak il milli eğitim müdürlükleriyle süreci koordineli şekilde yürüttüklerini belirtti.

44 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde tüm illerdeki okulların temizlik ve dezenfeksiyonuyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm malzemelerini üretilebildiğini ve okullara ulaştırıldığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Okul sayısını nisan ayında 100'e çıkartmak için de planlama yaptık. Şimdi önemli bir adım daha atıyoruz. Piyasada maske bulunmasında sıkıntı çekiliyor. Sağlık Bakanlığımızla da durumu değerlendirdik. Maske üretimi için gerekli adımı atıyoruz. 14 pilot il belirledik. Bu illerde cerrahi maske üreteceğiz. İstanbul'da 5, Bursa'da 3, İzmir'de 3, Gaziantep'te 3, Adana'da 3, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2, Sakarya'da 2, Antalya'da 2, Konya, Hatay, Tokat, Malatya ve Van'da da birer okul olmak üzere 30 okulumuzda cerrahi maske üreteceğiz.

Diğer taraftan N95 standardında maske üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı seçtik. Bu illerimizde bir mesleki ve teknik Anadolu lisemizde N95 standardında maske üretebilmek için yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da Sultan Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hatay’da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapacağız. Mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz tüm kapasitesiyle bu süreçte milletimizin yanında yer alacaktır. Nisan ayında üretimlere başlayacağız."

Özer, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'e ile süreci başarıyla sürdüren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve 81 il milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı
Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi
Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.