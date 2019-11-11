TESMER sınav sonuç sorgulama ekranı: SGS sonuçları ne zaman açıklanır?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) adaylarının girdiği SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar SGS sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. TESMER sınav sonuç sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen SGS, bu yıl mart, haziran ve ekim olmak üzere 3 kez gerçekleşti. 12 Ekim’de gerçekleşen son SGS oturumunun ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. TESMER sınav sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen SGS, bu yıl mart, haziran ve ekim olmak üzere 3 kez düzenlendi. 12 Ekim’de gerçekleşen son SGS oturumunun ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. TESMER sınav sonuç sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylar SGS sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 12 Ekim tarihli SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. SGS sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
SGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
12 Ekim tarihinde gerçekleştirilen SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. SGS sonuçlarına erişim http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.
TESMER SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SMMM STAJI NEREDE YAPILIR?
SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
STAJA GİRİŞ SINAVI NEDİR?
Staj dosyasını tamamlayıp, staja başlamak için başvuru yapan stajyerler 5786 sayılı Kanunun 6.maddesine göre staja başlama değerlendirmesine katılacaklardır . Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır. Başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık'tır. Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır. Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.
Staja başlama sınavını kazanan adaylar, en geç 2 yıl içerisinde staj başlatmak zorundadırlar. Staja başlamak için ilgili ayın en geç 10'una kadar SSK girişinin yapılmış olması gerekmektedir.
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