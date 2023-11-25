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Eğitim

TİKA, Kırgızistan'da bir üniversiteye laboratuvar açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi (KDTÜ) bünyesinde 'Cezeri-Lab' ismi verilen dijital tasarım ve üretim laboratuvarını açtı. Açılış programında katılımcılara 3D tasarım, modelleme ve üretim, robotik çalışmalar yapma imkanı sunan laboratuvarla ilgili bilgi verildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
TİKA, Kırgızistan'da bir üniversiteye laboratuvar açtı
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TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün organizasyonda üniversitede kurulan dijital tasarım ve üretim laboratuvarın açılışı yapılırken buradaki cihazları ve araçları kullanmayı öğrenen eğitmenlere ve öğrencilere sertifikaları verildi.

"Robotların Babası" olarak kabul edilen İsmail el-Cezeri'den ilham alınarak "Cezeri-Lab" ismi verilen dijital tasarım ve üretim laboratuvarında 3D tasarım, modelleme, üretim, robotik ve mekatronik çalışmalar yapma olanağı sunuluyor.

Laboratuvarda Türkiye üretimi çeşitli tipte 3D yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri, bilgisayarlar ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

Açılış programında katılımcılara 3D tasarım, modelleme ve üretim, robotik çalışmalar yapma imkanı sunan laboratuvarla ilgili bilgi verildi.

TİKA'NIN 18. "CEZERİ-LAB" PROJESİ KIRGIZİSTAN'DA HAYATA GEÇİRİLDİ

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA Başkanlığınca bugüne kadar 17 "Cezeri-Lab" projesi gerçekleştirildiğini belirterek "Kırgızistan'daki Cezeri-Lab projesi 18. olma özelliğini taşıyor." dedi.

Projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Bodur, söz konusu projenin diğer ülkelerde olduğu kadar başarılı olacağını umduklarını kaydetti.

TİKA, KURDUĞU LABORATUVARI MODERN TEKNOLOJİ İLE DONATTI

Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cırgalbek Sıdıkov, TİKA'nın üniversite bünyesinde kurduğu laboratuvarı modern teknoloji ile donattığını söyledi.

Sıdıkov, TİKA eğitmenlerinin üniversitedeki tekniker eğitmenleri ve öğrencileri laboratuvardaki cihazları ve araçları kullanmaya yönelik iki haftalık eğitim semineri düzenlediğini ifade etti.

İki haftalık eğitim seminerine katılarak sertifika alan üniversitenin öğretim görevlisi Parizat Nasırımbekova, eğitim süresince bilgisayar programında 3D tasarımı ile laboratuvardaki cihazları kullanmayı öğrendiklerini anlattı.

Nasırımbekova, aldıkları eğitim kalitesinden memnun olduklarını belirterek TİKA'dan gelen eğitmenler Necmettin Kenar ile Celaleddin Çetinkaya'ya teşekkür etti.

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