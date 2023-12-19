TİKA'nın yardım eli Mozambik'e kadar uzandı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mozambik'in Katembe köyündeki meslek okuluna elektrik elektronik mesleki eğitim atölyesi kurulması için bakım, onarım, yapım işleri ile eğitim araç ve gereçleri temin edildi.

Proje kapsamında her yıl yaklaşık 200 öğrenciye yönelik mesleki eğitim programları düzenlenerek, gençlerin elektrik elektronik alanında yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanınacak.

Mozambik Gençlik ve İstihdam Genel Sekreterliği iş birliğinde yapılan proje ile bölge gençlerinin mesleki ve teknik eğitim hizmetlerine daha etkin ulaşabilmesi hedefleniyor.

Mozambik Gençlik ve İstihdam Sekreterliği Mesleki Eğitim Müdürü Leo Elias Jamal, Katembe'deki gençlerin istihdamı ve nitelikli iş gücüne katkı sağlaması açısından projenin önem taşıdığını söyledi.

Jamal, TİKA'ya destek için teşekkür etti.