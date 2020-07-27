27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:53 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:53

YKS puanları açıklandı ve üniversite adayları için tercih telaşı başladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. Tıp Fakültesini tercih etmek isteyenler Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyorlar. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek. Peki Tıp Fakültesi taban puanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM'nin yayınladığı ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor. İşte Tıp Fakültesi taban puanları 2020 hakkında detaylar...

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Tıp Fakültesi taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlanan kılavuzu inceleyebilirsiniz. YKS ön bilgi kılavuzunda yer alan bazı üniversiteler ve taban puanları şu şekilde:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)

Tıp Fakültesi 2019 başarı sırası 1708, 2019 en düşük puan 525,03144

Tıp Fakültesi İngilizce 2019 başarı sırası 313, 2019 en düşük puan 541,00845

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)

Tıp Fakültesi İngilizce 2019 başarı sırası 3917, 2019 en düşük puan 512,15922

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)

Tıp Fakültesi 2019 başarı sırası 4973, 2019 en düşük puan 507,56468

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Tıp Fakültesi 2019 başarı sırası 15914, 2019 en düşük puan 476,48980

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Tıp Fakültesi 2019 başarı sırası 15624, 2019 en düşük puan 477,07542

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

Tıp Fakültesi 2019 başarı sırası 3305, 2019 en düşük puan 515,12096

Tıp Fakültesi İngilizce 2019 başarı sırası 2351, 2019 en düşük puan 520,65196

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)

Tıp Fakültesi 2019 başarı sırası 155576, 2019 en düşük puan 477,19075

Tıp Fakültesi İngilizce 2019 başarı sırası 17565, 2019 en düşük puan 472,97036

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.

2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya hazırlanan binlerce aday üniversite taban puanlarına odaklanmış durumda. Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler tercih yapacakları üniversitelerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını sorguluyor. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek.

YKS BARAJ PUANI BU YIL KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI BELLİ OLDU!

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353