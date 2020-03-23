TRT EBA Tv Frekansı nasıl ayarlanır? Uzaktan eğitim EBA Tv canlı izle!

23 Mart 2020 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:51

EBA TV TRT - EBA TV'nin yayın programını açıkladı ve EBA TV ders programları da Twitter üzerinden duyuruldu. Milyonlarca öğrenci şimdi EBA TV'nin hangi frekans üzerinden yayın yapacağını araştırıyor. Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı. EBA TV, TRT Okul frekansı ve televizyondan EBA TV nasıl açılır? EBA TV frekans ayarlama, EBA TV ilkokul saatleri, EBA TV ortaokul saatleri,EBA TV indir, TRT izle EBA TV, EBA ilkokul gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugünden itibaren yayın yapacağı EBA TV'nin frekans bilgileri ve detaylar haberimizde…

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.

EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EĞİTİM HANGİ KANALDA?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV DERS PROGRAMI , EBA TV YAYIN AKIŞI

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA TV TEKRARI VAR MI?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

EBA TV'DEN SORU SORULABİLECEK Mİ?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de

DIGITURK , TURKSAT , TİVİBU EBA TV HANGİ KANALDA?

TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

DERSLER NE KADAR SÜRECEK?

Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.

EBA TV KANALI NASIL BULURUM?

SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.

EBA ŞİFRESİ ALMA, YENİ ŞİFRE NASIL OLUŞTURUR?

İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsiniz.

a) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere "EBA Hesabı Oluştur" butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifresi belirlenebilir. Bunun için:

"EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıkla.

E-Okul bilgilerini girdikten sonra "Giriş" butonuna tıkla.

EBA hesabın için yeni şifreni oluştur. Kendinin ya da veline ait e-posta adresini ve telefon numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu sisteme gir ve "Gönder" butonuna bas.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik no ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girebilirsin.

Güvenlik kodunu girilip "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfa ekranına ulaşılacak.