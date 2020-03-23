23 Mart 2020 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:56

Türkiye'de uzaktan eğitim bugün itibari ile başladı. İlk günde, öğrenciler büyük bir heyecan yaşarken, MEB'in geliştirdiği EBA ile uzaktan ve televizyondan eğitim görerek derslerinden geri kalmamış olacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında öne çekilen ara tatil dün itibarı ile sona erdi ve uzaktan eğitim vaşladı. Uzaktan ve TV'den canlı eğitim öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlayacak. Peki, TRT EBA TV ilkokul frekans bilgileri nedir? TRT EBA TV ilkokul canlı nasıl izlenir? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

TRT EBA TV İLKOKUL FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?



Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu:

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI NASIL İZLENİR?



Öğrenciler, TRT-EBA TV ve 'eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebilirler.

Sabah saat 09.00 itibariyle başlayan dersler, ilkokul ve ortaokul için saat 13.00'a kadar devam edecek. EBA ders programı kapsamında lise öğrencileri ise 09.00 ila 14.30 saat dilimleri arasında ders alacaklar. İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı bilgilerine göre öğle saatlerinde derslerin tekrarı da yer alacak.

EBA TV ONLİNE İZLENİR Mİ?

Öğrenciler TRT - EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

EBA VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.

EBA TV DERS PROGRAMI