TÜGVA pandemi sonrası ilk yaz için atağa geçti

8 Temmuz 2021 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:27

Pandemi dönemi ile birlikle proje ve faaliyetlerini, hızlı bir dönüşümle dijitale taşıyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'da yaz hareketliliği başladı! Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik hazırlanan projeleriyle gençlerle buluşmaya başlayan TÜGVA'da deyim yerindeyse bu yaz bayram coşkusu var. Ortaokul öğrencileri "Yaz Okulu" liseli gençler "Doğa Kampı" Üniversiteli gençler ise "TÜGVA Fikir Akademisi ve Türkiye Fikir Kongresi" projelerinde buluşuyorken; yarışmalar ve faaliyetler de devam ediyor. TÜGVA Ulusal ve uluslararası alanda düzenlediği yarışmalara hız kesmeden bir yenisini daha ekliyor. Yunus Emre Resim Yarışması ile Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Türkiye'den gençlerin yaptıkları resimler TÜGVA'da buluşacak.

YAZ DENİNCE TÜGVA'DA HEYECAN ARTIYOR

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen ve gençlerin dört gözle beklediği TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu ve TÜGVA Lise Doğa Kampı başladı! Yazın gelişi ve pandemi tedbirlerinin vaka sayısına bağlı olarak gevşetilmesinin ardından gençler özledikleri atmosfere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen doğa kampları ile sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenleniyor. Ortaokullu gençlerin her yaz buluşma adresi olmayı başaran TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu projesi de başladı! Türkiye genelinde yürütülen projeyle sosyal, kültürel ve dini değerlerin esas alarak hazırladığı program boyunca gençler; güzel anılar biriktirecek, yeni arkadaşlıklar kazanacak ve birbirinden kıymetli bilgiler edinecek.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İÇİN EN VERİMLİ YAZ

Türkiye Gençlik Vakfı Üniversite Koordinatörlüğü tarafından ilki 2017 yılında gerçekleştirilen Fikir Akademisi'nin geçtiğimiz dönemlerinde, gençler için düzenlenen kamp faaliyetinde; konferanslar, münazaralar, sportif faaliyetler, kişi ve kurum ziyaretleri yapılmıştı. Bu yıl TÜGVA Fikir Akademisi programında gerçekleştirilecek olan dersler ve dönem içi konferanslar online olarak başladı. 3 ay sürecek Fikir Akademisi'nde, 240 katılımcı yer alıyor. Fikir Akademisi'nin 4. Döneminde gençleri; kültür sanat gezileri, fidan dikimi programı, kitap seti hediyesi ile kitap ve film tahlilleri bekliyor.

"Edebiyat ve Dil Felsefesi, Yakın Tarih ve Medeniyetimizi İhya Şuuru, İslam Dünya Görüşü ve Temel Kavramlarımız" gibi derslerin yer aldığı Fikir Akademisi, bu dönem de gerçekleştirilecek olan konferanslarıyla birbirinden özel isimleri ağırlayarak gençleri buluşturmaya başladı.

"Fikrin kür ve kuvvetli sesi" sloganıyla gerçekleştirilen Türkiye Fikir Kongresi'nin 3'üncüsü gerçekleştiriliyor! Türkiye genelinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan kongrenin 30-31 ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GELECEĞİN DİPLOMAT ADAYLARI TÜGVA GENEL MERKEZDE

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Genç Diplomat Akademisi'nin (GDA) yedincisi düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden mülakatlarda başarılı olan 50 öğrenci TÜGVA Genel Merkez binasında buluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu, alanında uzman kişiler gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA BİR GENÇLİK PROJESİ

AB Erasmus+ projesi olan ve Türkiye, Fransa ve Almanya ortaklığında gerçekleştirilen Anadolu'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Anadolu'ya Gençlik Değişimi projesi başladı! Avrupalı gençler ile Türk gençlerini bir araya getirmek ve kültürel etkileşim altında eğitsel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği projede 15-25 yaş aralığındaki 60 genç yer alıyor.

PROJELER GENÇLERİN GÖNÜLLERİNİ FETHEDİYOR

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen yarışmalara gençlerin ilgisi devam ediyor. Bu dönem gerçekleştirilecek olan Yunus Emre Resim Yarışması, ortaokullu kitapsever gençlerin buluştuğu "Kitap Kurdu" yarışması, üniversitelilerin buluşma noktası "Türkiye Fikir Kongresi" ve Türkiye'nin en büyük dijital kitap tahlili programı olan "Dijital Tahlil" için başvurular devam ediyor. Gençler, Türkiye Gençlik Vakfı'nın web sayfası tugva.org'dan başvurularını kolaylıkla yapabiliyor ve yarışmalara katılabiliyorlar.