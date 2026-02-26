TÜRGEV 2025–2026 eğitim yılı ''Hafızlık Destek Programı''nda 7 öğrenci hafız oldu

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'le kurulan bağın güçlendiği bu dönemde, gençlerin eğitim süreçlerine eşlik eden çalışmalar da gündeme geliyor. Bu çalışmalardan biri de Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından uzun yıllardır sürdürülen hafızlık destek programı.

Türkiye'de gençlerin eğitim süreçlerini çok boyutlu bir yaklaşımla destekleyen TÜRGEV, 2013 yılında başlattığı hafızlık destek programı ile hafızlık geleneğinin korunması ve yeni nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında son bir yıl içerisinde 7 öğrenci hafızlığını tamamlarken, 194 başarı belgesi alan hafız öğrenci ise bursiyer olarak eğitim desteğinden yararlandı. Programdan faydalanan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ederken hafızlık çalışmalarını da sürdürüyor.

YAKLAŞIK 50 HAFIZ YETİŞTİ

TÜRGEV'in 2013 yılında başladığı hafızlık programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 50 öğrenci hafızlığını tamamladı. Program, hıfzını tamamlayan gençlerin Kur'an-ı Kerim ile bağlarını diri tutmalarına ve emanet bilinciyle bilgilerini pekiştirmelerine imkan sunarken, hafızlık yolculuğunu sürdüren talebelere ise güvenli bir ilim ortamında barınma, burs ve rehberlik desteği sağlayarak bu kutlu yürüyüşe eşlik ediyor. Bu model, geleneksel hafızlık anlayışını aşarak talebelerin Kur'an'la kurduğu bağı ilim, ahlak ve istikamet şuuruyla tahkim etmeyi amaçlayan seminer ve değer odaklı eğitim programlarıyla zenginleştiriliyor.

"HAFIZLIK, BİR İSTİKAMET MESELESİDİR"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, hafızlık geleneğinin korunmasının bir medeniyet sorumluluğu olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan ayı, gönüllerimizin Kur'an-ı Kerim'in nuruyla yeniden dirildiği, rahmet ve mağfiret ikliminde vahyin rehberliğine daha sıkı sarıldığımız mübarek bir zaman dilimidir. Asırlardır bu topraklarda ilim, irfan ve adanmışlıkla yaşatılan hafızlık geleneği, medeniyetimizin en kıymetli emanetleri arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden nesiller yetiştirmek, emanete sahip çıkma şuurunu diri tutan bir medeniyet idrakinin tezahürüdür. Bu idrak, istikametini vahiyden alan ve geleceğini köklü mirası üzerine inşa eden bir nesil anlayışını beslemektedir."

Yılmaz, hafızlık geleneğinin, ilimle yoğrulmuş, Kur'an ahlakıyla şekillenmiş ve sorumluluk şuurunu kuşanmış nesillerin yetişmesinde müstesna bir vazife üstlendiğini vurguladı.

RAMAZAN AYINA ÖZEL ÇEVRİM İÇİ MUKABELE PROGRAMI

Hafızlık Destek Programı kapsamında öğrenciler, alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen seminerler, rehberlik çalışmaları ve değer temelli eğitimlerle destekleniyor. Bu çerçevede Ramazan ayı boyunca çevrim içi mukabele programı da düzenlenecek.

Ramazan'ın ilk gününden son gününe kadar 29 gün sürmesi planlanan program; cuma günleri 11.00–12.00, diğer günlerde ise 12.00–13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program, TÜRGEV bünyesindeki öğrenci ve çalışanların yanı sıra kamuoyunun katılımına da açıktır.

Önümüzdeki dönemde daha fazla öğrenciye ulaşması hedeflenen hafızlık çalışmaları; gençlerin akademik başarısını, sosyal uyumunu ve şahsiyet gelişimini destekleyen bütüncül bir eğitim anlayışıyla sürdürülüyor. TÜRGEV'in yürüttüğü hafızlık, Kur'an eğitimi ve değer odaklı gençlik çalışmaları, bu alandaki örnek uygulamalar arasında yer alıyor.