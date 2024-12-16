Türk Telekom, Jetders ile öğrencilere dijital eğitim desteği sağlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JetDers, öğrencilerin okul yazılıları ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılarını artırmalarına destek sunmayı amaçlıyor.

Öğrenciler, eksik oldukları konuları tamamlamak için ayda 99 lira ödeyerek JetDers'e Türk Telekom mobil ve evde internet faturalarına ek olarak erişebiliyor.

JetDers, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde hazırlanan matematik, fizik ve Türkçe gibi toplam 16 farklı derste destek sağlıyor. Sistemde yer alan akıllı analiz araçlarıyla öğrenciler, eksik oldukları konuları tespit ederek bu alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

- UYGUN FİYATLI EĞİTİM ÇÖZÜMÜ

JetDers'i satın almak isteyen öğrenciler, Türk Telekom'un çevrim içi işlem merkezi, mobil uygulama, çağrı merkezi ve bayileri üzerinden erişim sağlayabiliyor. Satın alma işleminin ardından öğrencilere verilen aktivasyon kodu ile JetDers, web sitesi üzerinden kolayca aktif hale getirilebiliyor.

Öğrenciler, bilgisayar ve cep telefonları üzerinden JetDers'in eğitim içeriklerine ulaşabiliyor. Ayrıca, öğretmenle ders işlemeye eş değer bir eğitim deneyimi sunan JetDers, bireysel ders satın alma ve çoklu ders paketleriyle esnek bir öğrenme modeli sunuyor.