İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9631
  • EURO
    36,7941
  • ALTIN
    2986.45
  • BIST100
    10106.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Türk Telekom, Jetders ile öğrencilere dijital eğitim desteği sağlayacak
Eğitim

Türk Telekom, Jetders ile öğrencilere dijital eğitim desteği sağlayacak

Türk Telekom, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği dijital eğitim ürünü JetDers'i hizmete sundu.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Türk Telekom, Jetders ile öğrencilere dijital eğitim desteği sağlayacak
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JetDers, öğrencilerin okul yazılıları ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılarını artırmalarına destek sunmayı amaçlıyor.

Öğrenciler, eksik oldukları konuları tamamlamak için ayda 99 lira ödeyerek JetDers'e Türk Telekom mobil ve evde internet faturalarına ek olarak erişebiliyor.

JetDers, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde hazırlanan matematik, fizik ve Türkçe gibi toplam 16 farklı derste destek sağlıyor. Sistemde yer alan akıllı analiz araçlarıyla öğrenciler, eksik oldukları konuları tespit ederek bu alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

- UYGUN FİYATLI EĞİTİM ÇÖZÜMÜ

JetDers'i satın almak isteyen öğrenciler, Türk Telekom'un çevrim içi işlem merkezi, mobil uygulama, çağrı merkezi ve bayileri üzerinden erişim sağlayabiliyor. Satın alma işleminin ardından öğrencilere verilen aktivasyon kodu ile JetDers, web sitesi üzerinden kolayca aktif hale getirilebiliyor.

Öğrenciler, bilgisayar ve cep telefonları üzerinden JetDers'in eğitim içeriklerine ulaşabiliyor. Ayrıca, öğretmenle ders işlemeye eş değer bir eğitim deneyimi sunan JetDers, bireysel ders satın alma ve çoklu ders paketleriyle esnek bir öğrenme modeli sunuyor.

  • JetDersi
  • TurkTelekom
  • DijitalEgitim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.