Türk Telekom Vitamin LGS'yle 30 öğrenci LGS'den tam puan aldı

Yeni nesil sorular ve çözüm videolarından oluşan yaklaşık 16 bin soruluk havuzu, dijital sistemle uyumlu 28 soru bankası ve uzmanlarla online bire bir rehberlik görüşmeleri hizmetiyle Vitamin LGS; 2025 yılında da 8'inci sınıf öğrencilerinin kaynağı ve referansı olacak.

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeye devam ediyor. Sebit'in 35 yılı aşkın Ar-Ge deneyimiyle 8'inci sınıf öğrencileri için geliştirdiği Vitamin LGS'yle sınava hazırlanan 30 öğrenci, bu seneki LGS'de tam puan alarak Türkiye birinciliği kazandı. Vitamin LGS, online bire bir görüşmelerle sunduğu rehberlik hizmetiyle tercih döneminde de öğrencilerin yanında oldu.

VİTAMİN LGS'YLE ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI KESİNTİSİZ TAKİP EDİLİYOR

Vitamin LGS; binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosu, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımı, LGS'de çıkacak sorulara benzer sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemeleri sunuyor. Ek olarak öğrencinin gelişimini ve eksiklerini raporlayan performans takip sistemi, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren 'Adım Kartları Seti' ve LGS'ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankalarını tek bir eğitim setinde bir araya getiriyor.

LGS HAZIRLIĞINDA VE TERCİH DÖNEMİNDE UZMANLARLA REHBERLİK DESTEĞİ VİTAMİN LGS'DE

Akıllı yönlendirmeler yapan yapay zeka teknolojisiyle Vitamin LGS, öğrencileri LGS hazırlık sürecinde adım adım destekliyor. LGS'ye hazırlanan öğrencilere sınav için gerekli olan analiz etme, kritik düşünme, problem çözme gibi üst düzey becerileri kazandıran Vitamin LGS; 'Bire Bir Rehberlik' uygulamasıyla da öğrencilerin uzman psikolojik danışmanlardan ve psikologlardan online rehberlik hizmeti almalarına da olanak sağlıyor. Vitamin LGS Bire Bir Rehberlik Paketi'nde 'Sınav Kaygısı Ölçeği' ve 'Çalışma Davranışı Ölçeği' olmak üzere 2 test, öğrencilere yönelik 13 ve velilere yönelik 12 eğitim, kırkar ve yirmişer dakikalık 5 adet bire bir online görüşme bulunuyor. Online görüşmeler ek paketlerle artırılabiliyor. Vitamin LGS'nin yeni tercih paketiyle de öğrenciler tercih döneminde Vitamin LGS rehber öğretmenlerinden bire bir online görüşmelerle destek alabiliyor.