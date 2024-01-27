Türk Telekom'dan ilkokul öğrencilerine eğitim desteği

Sebit, yenilikçi çözümleri ve akıllı platform yapısıyla online eğitimde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlam ve güçlü bir temel inşa etmelerini sağlamak üzere yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda eğitim uzmanları tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan Vitamin İlkokul, soyut durumları somutlaştıran örnekler ve analojiler sayesinde ilkokul öğrencilerindeki muhtemel kavram yanılgılarının önüne geçiyor. İlgi çeken içeriklerle çocukları keşfetme yolculuğuna çıkararak öğrenmeyi kalıcı hâle getiren Vitamin İlkokul, çok sayıda etkinlik ve alıştırma imkânı sunarak öğrencilerin yıl içinde öğrendiklerini tatil dönemlerinde de pekiştirmelerini sağlıyor.

Programın özellikleri hakkında şu açıklama yapıldı:

5E ÖĞRENME MODELİ VİTAMİN İLKOKUL'DA



Yapay zekâ destekli Vitamin İlkokul'da 2D ve 3D animasyonlardan oluşan konu anlatımları, sınıf etkinlikleri, çalışma soruları dokümanları, özetler, interaktif etkinlikler, testler ve alıştırmalardan oluşan dijital içerikler eğitsel bir akışla öğrenciye sunuluyor. Vitamin'in öğrenciyle aynı dili konuşan etkileşimli içerikleri, öğrenmeyi öğrencinin severek benimsediği bir sürece dönüştürüyor.

5E Öğrenme Modeli esas alınarak üretilen Vitamin İlkokul, öğrencilerin öğrenme sürecinin her adımında aktif katılımlarını destekleyerek kavramların kalıcı öğrenilmesini sağlıyor. Giriş (Engage), Keşfetme (Explore), Anlatım/Açıklama (Explain), Uygulama/Derinleştirme (Elaborate), Değerlendirme (Evaluate) adımlarından oluşan model; öğrenmeyi keyifli hâle getirerek öğrencilerin becerilerini farklı yaşam durumlarında da kullanabilmelerini hedefliyor. Vitamin İlkokul'un kişisel takibe olanak sağlayan yapay zekâ desteği sayesinde veliler ve öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını yakından takip edebiliyor.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL ÖZGÜN İÇERİKLER



Eğitim hayatlarının ilk kademesinden itibaren öğrencilere benzersiz ve çok boyutlu bir öğrenme ortamı sunan Vitamin İlkokul, yüksek görsel ve işitsel kaliteye sahip özgün içerikleri sayesinde öğretmenlere derslerini zenginleştirme fırsatı sunuyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılında Vitamin İlkokul'un basılı kaynakları ve ders kitapları da öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulacak.