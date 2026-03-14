  • Türkçe'nin ''TOEFL''ı geliyor! İlk sınavın tarihi açıklandı
Türkçe'nin ''TOEFL''ı geliyor! İlk sınavın tarihi açıklandı

Türkçeyi uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşıyacak devrim niteliğinde bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizcedeki TOEFL ve IELTS gibi küresel çapta kabul gören dil sınavlarının Türkçe karşılığı olan TÜRKÇEDİL e-Sınavı'nı hayata geçiriyor. Avrupa Dil Sınavları Uygulayıcıları Derneği'nden (ALTE) 'Q-Mark' kalite onayı alan sınav, yabancı uyrukluların dört temel dil becerisini ölçerek sertifikalandıracak. İlk kez 25 Nisan'da gerçekleştirilecek olan sınav için başvurular 16 Mart'ta başlıyor.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 11:46
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen, kişisel gelişim veya mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe dil becerilerini belgelendirmek isteyen yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilk kez yabancı uyrukluların dil yeterliklerini uluslararası geçerliliğe sahip bir sistemle ölçmek amacıyla "Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı" geliştirildi.

"Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı", 16 yaş ve üzeri adayların A1'den C1 düzeyine kadar okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini ölçmeyi amaçlıyor.

- SINAVIN BAŞVURULARI 16 MART'TA BAŞLAYACAK

Elektronik ortamda uygulanacak sınav, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ile uyumlu olarak hazırlandı.

Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilecek sınava ilişkin başvuru ve uygulama süreçleri, Bakanlık tarafından ilan edilen Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı Başvuru Kılavuzu'na göre yürütülecek.

Adaylar başvurularının ilk aşamasını "https://turkcedil.meb.gov.tr" adresinden çevrim içi olarak yapabilecek. Başvuruları 16 Mart'ta başlayıp 10 Nisan'a kadar devam edecek sınav, 25 Nisan'da yapılacak.

Ayrıca sınavın ölçme ve değerlendirme kalitesi, Avrupa Dil Sınavları Uygulayıcıları Derneğince (ALTE) verilen Q-Mark belgesiyle uluslararası düzeyde de onaylandı. Böylece sınavın teknik altyapısı, geçerliliği ve güvenirliğiyle birlikte uluslararası standartlarda uygun olduğu tescillendi.

- SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Dört temel dil becerisini ölçmeyi amaçlayan sınav, iki bölüm şeklinde düzenlenecek. Toplam 180 dakika sürecek sınavda ilk bölümün ardından 10 dakika ara verilecek.

Sınavın ilk bölümünde okuma ve konuşma testleri, ikinci bölümünde ise dinleme ve yazma testleri yer alacak. Okuma ve dinleme testleri çoktan seçmeli, konuşma ve yazma testleri ise açık uçlu sorulardan oluşacak.

- SINAV, İNGİLİZCE DİL YETERLİKLERİNİ ÖLÇEN ULUSLARARASI SINAVLARIN TÜRKÇE KARŞILIĞI NİTELİĞİNDE

TÜRKÇEDİL, uluslararası İngilizce dil yeterliklerini ölçen sınavların Türkçe için geliştirilen karşılığı olarak yer alırken, Türkçenin uluslararası alanda sertifikalandırılması ve yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor.

Sınavın, yurt dışında faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Vakfına bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler açısından da Türkçe yeterliğinin belgelendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

