İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4325
  • EURO
    38,2831
  • ALTIN
    3381.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi için toplantı gerçekleştirildi
Eğitim

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi için toplantı gerçekleştirildi

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 4. Mütevelli Heyeti toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi için toplantı gerçekleştirildi
ABONE OL

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yapılan toplantıya, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde program açan üniversitelerin rektörleri, YÖK yetkilileri ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Özvar, toplantıdaki konuşmasında, 26 Şubat 1992'deki Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin iki ülke arasında derin dostluk ve kardeşliğin en güzel nişanelerinden biri olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitenin her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortak iradesiyle hayata geçtiğini kaydetti.

Özvar, "Bu üniversitenin esas amacı, 'tek millet, iki devlet' olarak formüle ettiğimiz bu iki kardeş ülkenin yükseköğretim alanında bilgi, tecrübe ve deneyimlerinin paylaşılmasına dayanmaktadır. Bu örnek üniversiteyi, önümüzdeki yıllarda daha da sağlamlaştırarak ve kurumsal temellerini güçlendirerek, bölgedeki bütün ülkelere hizmet verecek uluslararası bir yükseköğretim kurumu haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de üniversitenin Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü kardeşlik ve dostluğun en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Amrullayev, üniversitenin Azerbaycan'da eğitimi ilerletme yönünde etkili olmasını beklediklerini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.