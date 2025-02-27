Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi için toplantı gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yapılan toplantıya, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde program açan üniversitelerin rektörleri, YÖK yetkilileri ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Özvar, toplantıdaki konuşmasında, 26 Şubat 1992'deki Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin iki ülke arasında derin dostluk ve kardeşliğin en güzel nişanelerinden biri olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitenin her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortak iradesiyle hayata geçtiğini kaydetti.

Özvar, "Bu üniversitenin esas amacı, 'tek millet, iki devlet' olarak formüle ettiğimiz bu iki kardeş ülkenin yükseköğretim alanında bilgi, tecrübe ve deneyimlerinin paylaşılmasına dayanmaktadır. Bu örnek üniversiteyi, önümüzdeki yıllarda daha da sağlamlaştırarak ve kurumsal temellerini güçlendirerek, bölgedeki bütün ülkelere hizmet verecek uluslararası bir yükseköğretim kurumu haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de üniversitenin Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü kardeşlik ve dostluğun en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Amrullayev, üniversitenin Azerbaycan'da eğitimi ilerletme yönünde etkili olmasını beklediklerini belirtti.