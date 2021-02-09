AA 09 Şubat 2021 Salı 10:16 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 10:54

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Sürecine, Türkiye'nin 2001'de üye olduğunu hatırlattı.

Bologna Sürecinde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla 2 veya 3 yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini ifade eden Saraç, Bologna Sürecine tam üyeliği olan ülke sayısının 49'a yükseldiğini aktardı.

Saraç, son olarak yeni atılacak adımlar ve süreçte gelinen aşamayı değerlendirmek üzere 19 Kasım 2020'de İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliğinde yükseköğretimden sorumlu Bakanların katıldığı Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konferansta ülkelerin yükseköğretim alanındaki karnelerini gösteren "Avrupa Yükseköğretim Alanı 2020 Yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu"nun da yayımlandığını kaydeden Saraç, "Rapora göre, Türk yükseköğretim sistemi son yıllarda büyük bir ivme kazanarak birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır. Bu rapor, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin gelişmesini veya gerilemesini gösteren, bu sürece dahil bütün ülkelerin yükseköğretim karnesini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Yükseköğretim sistemlerine bütüncül olarak yaklaşan bir rapordur." değerlendirmesinde bulundu.

- "PEK ÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN ÖNÜNDEYİZ"

Saraç, 2020 Bologna Süreci Uygulama Raporunda; "dış kalite güvence sistemi", "diploma eki", "ulusal yeterlilikler çerçeveleri", "otomatik tanıma", "yetersiz düzeyde temsil edilen grupların yükseköğretime erişimi, devamı ve hareketliliği", "önceki öğrenmelerin tanınması", "kamu tarafından desteklenen kredilerin ve kamu hibelerinin taşınabilirliği" alanlarında, sürece üye ülkelerin durumlarını gösteren 13 gösterge bulunduğunu anlattı.

2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu'na göre; yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Saraç, "Raporda yükseköğretim sistemimizde yaşanan bu nicel genişlemeye paralel olarak ülkemizin Bologna Sürecinde birçok alanda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği ortaya konmuştur." şeklinde konuştu.

- TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİ BEŞ ALANDA TAM PUAN ALDI

2018 yılında dört alanda 5 üzerinden 5 tam puan alan Türk yükseköğretim sisteminin 2020 yılında "Dış Kalite Güvencesi ile Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) Uygulanmasının İzlenmesi", "Diploma Eki Uygulanma Düzeyi", "Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanma Düzeyi", " Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansına (EQAR) Kayıtlı Ajansların Sınır Ötesi Kalite Güvencesine Açıklık Düzeyi" ve "Akademik Hedefler İçin Otomatik Tanıma Düzeyi" başlıklı beş alanda tam puan aldığına işaret eden Saraç, şöyle devam etti:

"Böylelikle, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumluluğu referanslanmıştır. Yani yükseköğretim sistemimiz ile Avrupa yükseköğretim sistemi arasında birbiriyle konuşan ortak bir dil oluşmuştur."

- "TÜRKİYE'NİN KARNE NOTU 2018'E GÖRE YÜKSELDİ"



Başkan Saraç, rapora göre Türkiye'nin "Dış Kalite Güvence Sistemi'nde Öğrenci Katılım Düzeyi" ve "Dış Kalite Güvencesinde Uluslararası Katılım Düzeyi" ile "Non-formal ve Informal Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlıklı alanlarında karne notunun 2018'e göre gelişme gösterdiğini ve 5 üzerinden 4'e yükseldiğini dile getirdi.

Bu kapsamda öğrencilerin ve uluslararası uzmanların veya paydaşların, kalite güvencesi değerlendirmelerine karar verme ve izleme süreçlerine tam üye olarak çoğunlukla katılım sağladıklarının görüldüğüne değinen Saraç, "Özellikle daha önceki raporda başarısız not aldığımız alanlardan 'Non-formal ve Informal, Önceki Öğrenmelerin Tanınması' alanında Türk yükseköğretiminin 2018 yılından itibaren büyük bir ivme yakalamış olduğu görülmektedir. Ülkemizde önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik ulusal olarak oluşturulmuş süreçler bulunmaktadır." diye konuştu.

- YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİMİZDEKİ GELİŞİM VE İYİLEŞME TESCİLLENDİ

YÖK Başkanı Saraç, rapora ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu'ndaki tespitler göstermektedir ki ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır. Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda gittikçe geliştiği ve hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu artık bizim ifademiz olmaktan çıkarak Bologna Sürecinin Bakanlar Zirvesi'nde de tescillenmiştir. Bu gelişme ciddi bir planlama ve çalışmanın eseridir. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanında rekabet gücünü artırmak için bazı alanlarda yeni tedbirler alacak ve iyileştirmelerin devamını sağlayacağız."