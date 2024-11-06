Türkiye cazibe merkezi olacak! Yeni anlaşma için imzalar atıldı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Gine Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Gineliler Bakanı Morissanda Kouyate ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulunu ziyaret etti.

Ziyarette "Yükseköğretim Kurulu ile Gine Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

YÖK Başkanı Özvar: Türk üniversitelerinden bazılarının Kahire'de açılması teklifi olumlu karşılandı YÖK Başkanı Erol Özvar, mutabakat zaptı imza töreninde yaptığı konuşmada, yükseköğretimin uluslararasılaşmasına yönelik işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Uluslararasılaşma ile öğrenci hareketliliğinin arttığını ve bu süreçte Türkiye'nin, bir cazibe merkezi olmayı hedeflediğini ifade eden Özvar, Gine ile yükseköğretim alanı başta olmak üzere bilim ve teknoloji sahalarında çok daha yakından, birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.

Kouyate ise "Gine ve Türkiye arasında sadece işbirliği değil aynı zamanda bir kardeşlik söz konusudur. Her alanda işbirliklerimizi güçlendirmekten büyük bir mutluluk duyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Özvar ile Bakan Kouyate, mutabakat zaptına imza attı.

MUTABAKAT ZAPTININ KAPSAMI

Yükseköğretim ve bilimsel araştırma ile ilgili alanlarda işbirliğini kolaylaştırmayı, yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimleri organize etmeyi amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında, iki ülke yükseköğretim kurumları arasında öğrenci, akademik personel ve araştırmacı eğitim ve staj hareketliliği teşvik edilecek.

İki ülke arasında yükseköğretim, bilimsel araştırma ve yenilikçilik kanunları, düzenlemeleri, yapıları ve sistemleri hakkında bilgi alışverişi sağlanacak, kısa dönemli araştırma programlarına katılım teşvik edilecek.

Anlaşma kapsamında, karşılıklı eğitim kursları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar ve forumlar düzenlenecek, yükseköğretim kurumları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturulacak.