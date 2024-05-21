Türkiye dahilerini arıyor

Kısa adı TÜZDEV olan Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı, beşeri sermayemiz olan üstün yetenekli çocukların bulunmaları ve en ileri seviyede eğitimleri için büyük bir çalıştay düzenliyor. Türkiye'nin beyin gücüne sahip çıkmak maksadıyla düzenlenen ve 26 mayısta İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek olan çalıştaya farklı üniversitelerden 36 akademisyen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri ve vakıf temsilcileri katılacak. Çalıştay, Yıldız Teknik, Gazi, Erciyes, Sabahattin Zaim, Iğdır ve Düzce Üniversiteleri tarafından da desteklenmektedir. Uzmanlar tarafından 4 farklı alanda değerlendirme yapılacak olan çalıştayda şu konular işlenecektir:

1- Üstün zekalı çocukların tanımı ve kavramlaştırılması

2- Üstün zekalı çocuklarım eğitim yöntemleri

3- Üstün zekalıların tanılamaları

4- Üstün zekalıların istihdamı ve öğretmen yetiştirme politikası