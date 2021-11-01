Türkiye Fikir Kongresi, yeni formatıyla 3'üncü kez gençlerle buluştu

1 Kasım 2021 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 10:24

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesi'nin İstanbul Haliç Yerleşkesinde bugün başlayan kongreye, Milli Eğitim Eski Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Yüksel, TÜGVA Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beytullah Çiçen, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Ömer Faruk Yelkenci ile çok sayıda konuk katıldı.

İki gün sürecek olan kongrenin açılışında konuşan TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Yüksel, "Türkiye Gençlik Vakfı, temel değerlerini adalet, ahlak, birlik, ilim ve yenilik tabanında ve ekseninde oluşturdu. TÜGVA, gençlere bu temel değerler çerçevesinde Türkiye Fikir Kongresi gibi ilimle adaletle ahlakla birlikle yenilikle ilişkilendirdikleri faaliyetler düzenliyor." dedi. TÜGVA'nın kendisini 'Büyük bir gençlik hareketi' olarak tanımladığını kaydeden Mustafa Yüksel, "TÜGVA 81 il ve 570 ilçede gençlere yönelik, gönüllüleriyle onlarca faaliyet gerçekleştirmeye çalışıyor." ifadelerini dile getirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Gençlik Vakfı son günlerde kara propaganda ile karalanmaya çalışılıyor. Vakfın, Türkiye genelinde yaptığı ve bunlardan biri olan Adalar Gençlik Merkezi üzerinden maalesef ana muhalefetin kara propagandasıyla vakfımız ve vakfımız gibi bu milletin gençlerine fedakarlıkla ve cefakarlıkla hizmet eden pek çok vakfımız maalesef karalanmak isteniyor. Bu noktada siz gençlere, Türkiye Fikir Kongresi gibi etkinliklerle bunların aslının gerçek olmadığını, vakfımızın tamamen gönüllülükle tüm Türkiye'nin gençlerine hiçbir maddi beklenti istemeden, tamamen onların kişisel gelişimleri ve eğitimleri için çalışmalar yaptığını ifade etmek istiyorum."

Türkiye Fikir Kongresi'nin devamında TÜGVA Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beytullah Çiçen de, "Bu kongreyle hakikat kulesini inşa etmek ve gençlerin fikirlerini özgürce sunabilecekleri ortamları hazırlamak için çalışıyoruz" diye konuştu. Çiçen, "Bu memleketin çocukları olarak memlekete dair sorunları tartışıyoruz ve bununla ilgili çözümler arıyoruz. Bu kapsamda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, belirlenen alanlarda toplumsal faydayı esas alan sürdürülebilirlik potansiyeli olan özgün çalışmalar yapmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan salgının, yerel ve küresel çaptaki tesirlerini düşünerek post pandemi döneminde "Dünyayı yeniden düşünmek" ana konusu etrafında kongreyi oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Çiçen, "Ayrıca kimlik ve medeniyet araştırmaları, dijital çağda eğitim, din ve ahlak olgusu, ekonomik paradigmalar, teknoloji, insanlık ve jeopolitik çalışmalar alt konularında da sözlü bildirileri kabul ettik. Kongre komisyonunda ana konuyu derinlemesine ele alan bildirge yayınlamayı planlıyor ve farklı kurum ve kuruluşlara gönderilmesiyle birlikte Türkiye'de bu konuda yapılacak çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine de katkı sağlamak istiyoruz." görüşlerine yer verdi.

Beytullah Çiçen ayrıca, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye Fikir Kongresi'nin ilk yılında Necip Fazıl Kısakürek'in "Büyük Doğu" fikrini, ikinci yılında ise Sezai Karakoç'un "Diriliş Nesli"ni incelendiğini belirterek, "Bu yıl güncel meselelere dönerek bir kongre formatına dönüştü." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise gençlere, kültür sanat faaliyetlerinde bulunmalarını ve UNESCO gibi Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlarda görev almalarını önererek, bazı kitap tavsiyelerinde bulundu.

Açılışın ardından "Dijital Çağda Eğitim", "Din ve Ahlak Olgusu", "Teknoloji ve İnsanlık", "Kimlik ve Medeniyet Araştırmaları" başlıklı oturumlarla devam edecek kongre, yarın sona erecek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin (solda), AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'ya (sağda), katılımından dolayı hediye takdim etti.