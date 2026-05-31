31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Eğitim

Türkiye ile ABD arasında akademik zirve

ABD'de 'Türkiye ve ABD Araştırma Ekosistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Çalıştay Raporu Lansman ve Müzakeresi' programı düzenlendi.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, program, ABD'de faaliyet gösteren Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) gerçekleştirildi.

"Türkiye ve ABD Araştırma Ekosistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi Çalıştay Raporu Lansman ve Müzakeresi" başlık programa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Önal, burada yaptığı konuşmada, ABD'de kayda değer sayıda Türk akademisyen ve öğrenci bulunduğuna işaret ederek, toplumun bu kesiminin ABD ile akademik alanda işbirliği geliştirilmesi bakımından oynayabileceği role vurgu yaptı.

ABD'deki Türk akademisyenler ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Önal, büyükelçilik ve başkonsoloslukların bu konuda katalizör işlevini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

  • ABD-Türkiye Araştırma
  • Karşılaştırmalı Analiz
  • Çalıştay Raporu

