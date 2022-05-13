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Eğitim

Türkiye ile Kongo arasında önemli iş birliği! İmzalar atıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi, iki ülke arasında müzakere edilen eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladı.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 17:32 - Güncelleme:
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İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki görüşmenin ardından Bakan Kazadi'yi yeniden Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerini daha ileri boyuta taşımak istediklerini kaydetti.

Özer, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanında ciddi bir atılım yaptığını ve bu kapsamda tecrübelerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İmzalanan anlaşmayla iki ülke arasında eğitim alanında bilgi, belge ve bilimsel yayınların değişimi, eğitim ve öğretim alanındaki iyi uygulamalar, mesleki ve teknik eğitimde tecrübe paylaşımı ve ortak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi gibi çalışmalar yapılacak.

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