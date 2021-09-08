Türkiye Maarif Vakfı'na yoğun ilgi: Rekor öğrenci eğitim alıyor

AA 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:16 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:20

Maarif Kerkük Okulları Müdürü Asım Asaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat ve Erbil'in ardından Kerkük'te de anaokulu ve ilkokul kademelerinde eğitim hizmeti sunacaklarını belirtti.



Kayıtların başladığını söyleyen Asaroğlu, öğrenci ve velileri kayıt ve detaylı bilgilendirme için kent merkezindeki Maarif Okulu'na beklediklerini kaydetti.



Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'ta 3 kampüs kapsamında 10 okulu bulunuyor. Bağdat'taki iki kampüste 1200, Erbil'de de yaklaşık 800 öğrenci eğitim alıyor.