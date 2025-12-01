Türkiye modeline ilgi büyük: Finlandiya'dan Türkiye'ye eğitim talebi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerin, toplam ortaöğretim öğrencilerine oranının yaklaşık yüzde 40 olduğunu belirterek, "Uluslararası ortamlarda yaptıklarımızı anlattığımızda, geliştirdiğimiz modelleri paylaştırdığımızda, bizden bu konularda örnek almak üzere tecrübe paylaşımlarımızı yapmak üzere katılım isteniyor. Birçok ülkede, gidip bu tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Daha yakın bir zamanda Finlandiya'dan bir talep geldi." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun biçimde güncellenmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi"ne katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanında köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Tekin, zirveyi "eğitim sistemi ile üretim hayatı arasındaki ilişkiyi güçlendirecek kalıcı bir işbirliği zemini" olarak tanımladı.

Yusuf Tekin, ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin uzun bir geçmişe sahip ahilik geleneği tarafından oluşturulan bir değer sistemi olduğunu belirterek, "Ahi Evran'la kurumsallaşan bu yapı, mesleğin teknik yönüyle birlikte iş disiplininin, doğruluk ilkesinin topluma karşı sorumluluk bilincini ve çalışma ahlakını da esas alan bir eğitim anlayışının göstergesidir. Tevarüs ettiğimiz bu birikim, bizlere mesleki eğitimin Türkiye'nin kültürel ve ekonomik yapısıyla uyumlu gelişmesini sağlayan önemli bir arka planı da sunar." diye konuştu.

Zirvede 3 gün boyunca yeni meslek alanları, çerçeve programların güncellenmesi, sektör taleplerinin analizi, yeşil ve dijital dönüşüm konuları, meslek etiğinin öğretim programlarına yansıtılması ve istihdamla arttırılması üzerine derinlemesine analizler yapılıp, fikirlerin ortaya konulacağını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte yaşanan hızlı teknolojik dönüşüm, eğitim sistemlerinin de yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yapay zekadan dijital üretim teknolojilerine kadar pek çok alandaki gelişme, mesleki ve teknik eğitimin yönünü doğrudan etkilemekte, geleceğin mesleklerine hazırlanmak için yeni bir yaklaşım ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda bugün ülkemiz adına önemli bir eşiği temsil eden bir yaklaşımı sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Tam da bu noktada, "Meslek 5.0"ın, birkaç teknolojik düzenleme veya dijital modülle sınırlı bir model olmadığının altını çizmek isterim. Bu model, sanayinin dönüşümünü, iş gücü talebini, üretim süreçlerindeki otomasyon seviyesini, yapay zeka tabanlı karar mekanizmalarını ve insan becerilerinin insan merkezli yeni konumunu birlikte okuyan bütüncül bir çerçevedir."

- İŞ DÜNYASININ TALEP ETTİĞİ NİTELİKLER

Bakan Tekin, Türkiye'de iş dünyasının talep ettiği nitelikler incelendiğinde dijital okuryazarlık, veri analizi, programlanma temelleri, dijital tasarım, robotik uygulamalar, enerji verimliliği, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir üretim modellerinin öne çıktığını kaydetti.

Mesleki ve teknik eğitim programlarının bu gelişmelere uyum sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılmasının sektörler arası rekabet gücünün korunmasındaki önemini de çok iyi gördüklerini söyleyen Tekin, "Yeşil dönüşüm, özellikle üretim süreçlerinde karbon ayak izinin azaltılmasını, atık yönetiminin iyileştirilmesinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve çevreye duyarlı üretim tekniklerini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle meslek alanları ve dallarında çevre dostu teknolojilerle ilgili içeriklerin arttırılması, öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi bu program kapsamında önemli hedeflerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

Mesleki ve teknik eğitimde mevcut duruma ilişkin verileri de paylaşan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halihazırda genel müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı liseler ve meslek eğitim merkezlerinde eğitim vermekteyiz. Buna ilave olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 1500'e yakın farklı, yani yetişkinler için mesleki kursların bulunduğunu da ilave olarak hatırlatmak isterim. Bu okullar Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı ve Meslek Eğitim Merkezi programı çerçevesinde diploma, iş yeri açma belgesi, kalfalık belgesi ve ustalık belgesi verecek şekilde planlanmıştır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla toplam 3 bin 954 okulumuz, bu okullarda okuyan 1 milyon 536 bin 242 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz dışında 408 meslek eğitim merkezimizde 420 bin öğrencimiz var. Totalde baktığımızda, mesleki ve teknik eğitimdeki zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerimizin toplam ortaöğretim öğrencilerine oranı yaklaşık yüzde 40."

- "28 ŞUBAT SÜRECİ AĞIR DARBE VURDU"

Tekin, 28 Şubat sürecinin mesleki ve teknik eğitime ağır darbe vurduğunu hatırlatarak, katsayı uygulaması döneminde mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci oranlarının yüzde 17'lere kadar gerilediğini, 2002'den sonra yasakların kaldırılması ve mesleki eğitimi güçlendiren politikalarla bu oranın sürekli arttığını anlattı.

Liselere 2025-2026 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin yaklaşık yüzde 43'ünün mesleki ve teknik eğitim veren okulları tercih ettiğini belirten Tekin, bu okullardan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 5'lik dilime giren öğrencilerin bulunduğunu da vurguladı.

Yusuf Tekin, 2014'ten itibaren mesleki ve teknik eğitimde radikal dönüşümleri hayata geçirdiklerini, sektörde saha tecrübesi olan kişilerin okullarda eğitim vermesinden, müfredatın sektörle birlikte belirlenmesine, öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmasından, asgari ücretin belirli oranında harçlık ödenmesine kadar pek çok uygulamanın bu dönemde hayata geçirildiğini söyledi.

Ortaokul kademesinden itibaren çocukları mesleki ve teknik eğitime yönlendirmeyi güçlendirmek amacıyla "zanaat atölyesi" adıyla yürütülen beceri geliştirme programları başlattıklarını anımsatan Tekin,"Bu programlarda yedinci sınıflarda ve sekizinci sınıflarda okuyan öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırmayı planlıyoruz. Şu anda 19 ilde 272 okulumuzda bu program sağlıklı bir şekilde yürüyor. Bir başka politika yine 28 Şubat 1997'deki inkıtaya kadar sağlıklı bir şekilde yürüyen mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın ortaokul programlarının açılmasıyla ilgili süreçleri yeniden başlattık. Şu anda pilot olarak tespit ettiğimiz okullarımızda, ortaokullarda da mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde lise bünyesinde mesleki ve teknik eğitim ortaokulları açılmaya başlandı." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde, çocukların eğitimi süreçlerinde iş dünyası ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmalarına yönelik eleştirilerle karşılaştıklarını aktaran Tekin, şunları paylaştı:

"Bu ülkenin çocuklarını, çocuklarımızın gelişimini, sağlıklarını, güvenliklerini en az bize bu eleştirileri yöneltenler kadar düşünüyoruz. En az onlar kadar bu çocuklarımızın iyi yetişmesi için çaba sarf ediyoruz ama bunu yaparken şunu da görmemiz lazım, 'Bu konuda sadece ve sadece her şeyin en doğrusunu biz biliriz, kimseyle istişare etmeyelim, kimseyle birlikte çalışmayalım' mantığı da çağdaş kamu yönetiminin, çağdaş demokrasi anlayışının, katılımcı anlayışların hiçbir parametresiyle uyuşmaz. Biz bütün eleştirilere inat sektörle, bu konuda bize destek olmak isteyen meslek örgütleriyle eğitim öğretim süreçlerinde ülkemizin menfaatleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin ali menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye'de anlatırken eleştiri konusu yapılan bu modellerin, uluslararası ortamlarda ilgiyle karşılandığını dile getiren Tekin, "Uluslararası ortamlarda yaptıklarımızı anlattığımızda, geliştirdiğimiz modelleri paylaştığımızda, bizden bu konularda örnek almak üzere tecrübe paylaşımlarımızı yapmak üzere katılım isteniyor. Birçok ülkede, gidip bu tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Daha yakın bir zamanda Finlandiya'dan bir talep geldi." bilgisini verdi.

Zirveye, İstanbul Valisi Davut Gül, Mesleki Teknik Genel Müdürü Salih Kaygusuz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.